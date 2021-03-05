SON DAKİKA: Çanakkale'de tedirgin eden görüntüler! Kırmızı alarm...

'KORONAVİRÜS YOK GİBİ DAVRANIYORLAR'

Kurallara dikkat edilmediğini söyleyen Serkan Okatan, "İnsanlar maskelerini takmıyor, sosyal mesafeye uymuyorlar. Koronavirüs yok gibi davranıyorlar. Bu da koronavirüsün çok daha artmasına neden oluyor. Bireylerimiz daha düşünceli olmalı. Zihniyetleri bu konuda daha çok geliştirilmeli. Dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgında hep birlikte olup, salgının önceliği olan maske, sosyal mesafe, dezenfektan, toplu alanlarda kalabalık oturmama gibi konulara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

Kordon boyunda gezen Ergün Ortaç ise, "Bu kurallara uymazsak, biz daha çok evlere kapanırız. Lütfen kurallara uyalım. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, hijyenimize dikkat edelim" dedi.