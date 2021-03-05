Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte kontrollü normalleşmenin bilançosu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında, alınan kararlar doğrultusunda 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine girildi. İller risk seviyelerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrılarak, tedbirler bu risk gruplarına göre il bazlı belirlendi.

DENETİMLERE 260 BİN PERSONEL KATILDI

Kontrollü normalleşme döneminde alınan kararların daha etkin bir şekilde denetlenmesi için İçişleri Bakanlığınca uygulamaya geçirilen Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde dün ülke genelinde 48.067 ekip ve 260 bin personel katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.