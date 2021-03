Son dakika: Arkadaşının köpeğine tecavüz etmişti... Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

Ankara'da yaşayan S.T, iddiaya göre cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kaldığı gerekçesiyle arkadaşı V.U'ya bakması için köpeğini emanet etti. Aynı gece, komşuları sabaha karşı 04.00 sıralarında S.T.'nin oğlu U.S.'yi arayarak, evden köpek bağırma sesleri geldiğini söyledi. Eve giden U.S., V.U ile köpeği aynı kanepede yatarken buldu. Kanepede, kan, tüy ve köpek dışkısı olduğunu fark eden U.S., kontrol ettiğinde köpeğin öldüğünü anladı. Köpeğe eziyet çektirildiğini düşünen U.S durumu polis ekiplerine bildirdi. Köpeği, eziyet çektirerek veya tecavüz ederek öldürmekle suçlanan şüpheli V.U., gözaltına alındı.



