Son dakika: Arkadaşının köpeğine tecavüz etmişti... Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

'ÜZERİNE ÇAMAŞIR ASKILIĞI DÜŞTÜ'



Gözaltına alınan V.U, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden V.U, "Gece köpeğin temizliğini ıslak mendille yaptım. Tuvalet eğitimi olmadığı için de banyoda yıkadım ve havluyla kuruladım. Akşam köpek oynarken üzerine çamaşır askılığını düşürdü. Uyumadan önce bir sorun yoktu. Saat 06.00 sıralarına eve polis gelene kadar uyudum. Komşuların iddia ettiği gibi köpek bağırma sesi duymadım. Köpeğe eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.





DAVA AÇILDI



Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlen patoloji raporunda, iç organlarında meydana gelen kanamanın şiddetli travmadan kaynaklandığının düşünüldüğü, yine yapılan incelemede kanama olan köpeğin anüs bölgesinde insan spermine rastlanılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

"HAYVANI YIKAMASI TEST SONUCUNU ETKİLEYEBİLİR"

Raporda, sperm bulunamamasının tek başına hayvana tecavüz edilmediği sonucunu doğurmayacağı, hayvanın muayeneye getirildiği süre, yıkama sonucu sperm tespitini etkileyen uygulamalar ile sonucun değişebilir olmasının mümkün olduğunun da söylendiği belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcı, 'Sahipli mala zarar verme' suçunun ilgili madde gereği uzlaşma kapsamında olduğunu belirterek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Uzlaştırma savcısı ise, tarafların uzlaşamadıklarını, müştekinin şikayetinden vazgeçmediğini belirterek, şüpheli V.U. hakkında, 'Sahipli mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.