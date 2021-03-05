Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kaza nedeni açıklaması

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerimizin şehit olduğu askeri helikopter kazasına ilişkin geldiği olay yerinde yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. İşte Bakan Akar'ın yaptığı son dakika açıklaması ve kazanın ayrıntıları;