Son dakika: Şehit ile 4 gün önce görüşen komşusu o konuşmayı anlattı! Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı...

"BABAMIN YANINA GÖMÜN"

"Babası çok önceden vefat etmiş." diyen Akyüz, "Şehidimiz, çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şehadet haberini aldığımızda yıkıldık. Ailesine, 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diye vasiyet etmiş. Onlar da oraya gittiler" dedi.

"BEYNİMİZDEN VURULMUŞA DÖNDÜK"

Emine Yaver de "Çok üzüldük, acı haberi alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" diye konuştu.

Solmaz Gökçen ise şehidi en son 2 gün önce gördüğünü ifade ederek, "Şehadet haberini öğrenince şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok etkilendim, kötü oldum" dedi.