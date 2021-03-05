Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?



Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller

bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.