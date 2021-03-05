Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

'Yeni Kontrollü Normalleşme' döneminin ilk hafta sonu uygulamasına girilecek. Haftanın son iş gününde vatandaşlar yarından itibaren uygulanacak kısıtlamaları merak ediyor. Milyonlarca vatandaş, 'Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunu araştırırken, milyonlarca vatandaş da hafta sonu uygulanacak kısıtlamaların detaylarını araştırıyor. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte 'Yeni Kontrollü Normalleşme' dönemine dair tüm detaylar...
YENİ DÖNEMİN ADI: KONTROLLÜ NORMALLEŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nu Külliye'de topladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıda Kabine üyelerine sunum gerçekleştirdi. Risk haritasını da Kabine ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini sıraladı. Başkan Erdoğan ve Bakanlar Kurulu değerlendirme üzerine en iyi formü üzerinde karara vardı. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında yeni dönemin adını, 'Kontrollü Normalleşme' olarak duyurdu.
RENK KODLARINA GÖRE RİSK HARİTASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde şehirlerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek şeklinde sınıflandırdıklarını bildirdi. Vaka sayısı düşük olan iller 'Mavi', vaka sayısı orta olan iller 'Sarı', vaka sayısı yüksek olan iller 'Turuncu', vaka sayısı çok yüksek olan iller ise 'Kırmızı' renk kodu ile tanımlandı. Başkan Erdoğan, iller için alınan kararları bu renklere göre duyurdu.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜM ŞEHİRLERDE SÜRECEK
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları ise cuma 21.00'den başlayıp, pazartesi 05.00'te sona eren 56 saatlik bir sokak kısıtlaması tedbiri hayata geçiriliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı aynı şekilde tüm illerde uygulanmaya devam edecek.
MAVİ VE SARI RENKLİ İLLERDE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre; vakaların en az ve orta olduğu mavi ve sarı renkler ile kodlanan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık uygulanmayacak. Vatandaşlar sabah 05.00'ten akşam 21.00'e kadar dışarı çıkabilecek.
TURUNCU VE KIRMIZI İLLERDE CUMARTESİ SERBEST, PAZAR YASAK
Vaka sayılarının yüksek ve çok yüksek olduğu turuncu ve kırmızı kodlu illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Cuma akşam 21.00'de başlayan yasak cumartesi sabahı 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar cumartesi 21.00'e kadar dışarı çıkabilecek. Cumartesi akşamı 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.
HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel koronavirüs risk haritasına göre vakaların en az olduğu mavi renk koduna sahip iller şöyle:
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.
Haritaya göre orta riskli sarı renk koduna sahip iller şunlar:
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.
Yukarıdaki illerde sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu uygulanmayacak.
Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı turuncu ve kırmızı kodlu vakaların yüksek ve çok yüksek olduğu iller şöyle:
Turuncu renk kodlu iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
Kırmızı renk kodlu iller: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.
YARIN KAFELER, RESTORANLAR, LOKANTALAR, KIRAATHANELER AÇIK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok yüksek riskli iller hariç tüm ülkede restoran, kafe, lokanta ve kıraathanelerin açılacağını bildirmişti. Buna göre, işletmeler yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek. Yine işletmeler sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verecek. Yarın kısıtlama tüm ülkede uygulanmayacağı için işletmeler yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. AVM'ler de hafta içi olduğu gibi 20.00'ye kadar açık olacak.
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?
Pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı daha önce olduğu gibi uygulanacak. Buna göre; bakkalar, marketler, manavlar, kasaplar, fırınlar gibi tedarik zincirleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmadan, güzergahlarına en yakın market, manav, kasap, fırın gibi işletmelerden alışveriş yapabilecek.
İÇİŞLERİ'NDEN MERAK EDİLEN 12 SORUYA 12 YANIT
Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mudur?
Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.
İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.
Dernek lokalleri genelgeye tabi midir?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki dernek lokalleri de genelge ile kıraathane ve çay bahçeleri için öngörülen şartları sağlamak koşuluyla akşam 19.00'a kadar açık olabilecektir. Sadece dernek üyelerine %50 kapasite şartına uygun şekilde hizmet verebilecek olan dernek lokallerinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde dernek lokalleri kapalı kalmaya devam edecektir.
Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek midir?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecektir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecektir.
Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri genelge kapsamında mıdır?
Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu/kafe gibi iş yerleri 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelge kapsamında olmayıp bu iş yerlerinin önceki genelgelerimiz çerçevesinde tüm illerde kapalı tutulmasına devam edilecektir.
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi iş yerleri genelgeye tabi midir?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecektir
Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde çalışabilecek midir?
Tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilecek olup, tekel büfeleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı kalmaya devam edecektir.
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?
Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller
bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.
Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.
Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.
Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama ne şekilde olacaktır?
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır.
Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecektir.
Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler son genelgeye tabi midir?
Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceklerdir.
Kamu kurumlarındaki kapalı çay ocağı/kantinleri faaliyet gösterebilirler mi?
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinler, Sağlık Bakanlığı Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebileceklerdir.
Restoranlarda canlı müzik yayını yapılabilir mi?
21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir.