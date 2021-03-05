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Taciz iddiası ölüm getirdi! Tüfekle ensesinden vurarak öldürdü

'nın Finike ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 59 yaşındaki Y.K, belediyede işçi olarak çalışan Hüsnü Ünal'ı kızını taciz ettiği iddiasıyla ensesinden vurarak öldürdü.

Giriş Tarihi: 5.3.2021 21:49 Son Güncelleme: 5.3.2021 21:49 ABONE OL
Taciz iddiası ölüm getirdi! Tüfekle ensesinden vurarak öldürdü

Antalya'daki korkunç olay, saat 17.00 sıralarında Finike Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. 1 kız çocuğu babası Y.K., belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal'ı, bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı.

5 EL ATEŞ AÇTI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal'ın cesedi morga kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.'nin 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

TACİZ İDDİASI

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal'ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

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Taciz iddiası ölüm getirdi! Tüfekle ensesinden vurarak öldürdü
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