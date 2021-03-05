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Terör operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 5.3.2021 22:04 ABONE OL
Terör operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 28 kişi ile ilgili işlemler devam ederken, sorgulamaları tamamlanan 10 kişi mahkemeye sevk edildi. Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan 10 kişi ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkemede 10 kişiden 7'sini terör örgütüne üye suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, 3'ünü ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
Gözaltındaki 18 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgu işlemleri devam ediyor.

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Terör operasyonlarında 7 kişi tutuklandı
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