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Teslim olan terörist anlattı: HDP aracılığıyla dağa götürüldüm

Giriş Tarihi: 5.3.2021 ABONE OL
Teslim olan terörist anlattı: HDP aracılığıyla dağa götürüldüm
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencisiyken 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen R.O. da Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ifadesinde HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlattı. Terör örgütü sempatizanlarının yoğun propagandasına maruz kaldığını ifade eden R.O., bir terör işbirlikçisinin kendisine bir miktar para ve not vererek, HDP Diyarbakır il binasında "Ali" isminde birine yönlendirdiğini söyledi.
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Teslim olan terörist anlattı: HDP aracılığıyla dağa götürüldüm
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