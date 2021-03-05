Vali Yerlikaya: 260 bin personel 81 vilayette dinamik denetim yapıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme, iyileşme ile ilgili alınan tedbirler dinamik denetim modeli ile denetleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kendisinin de katıldığı dinamik denetim modeli ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkanları, STK, Oda ve Meslek Birlikleri Temsilcilerimizin katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını İstanbul'un maviye dönmesi için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini açıkladı



VALİ YERLİKAYA'DAN DENETİMLER SONRASI AÇIKLAMA



Vali Yerlikaya, Türkiye çapında İçişleri Bakanlığı'nın, dinamik denetim modelini başlattığını, 260 bin personelin 81 vilayette denetim yaptığını belirterek "Arkadaşımızla beraber yani bizzat ben, İBB, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, oda temsilcilerimiz, zabıta arkadaşlarımız, pek çok sivil çalışan memurlarımız hepsiyle birlikte 44 bine aşkın, sebatla çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Pek çok önemli tedbirler uygulandı. Salgının izlemiş olduğu seyir göz önünde bulundurulduktan sonra kademeli normalleşme, iyileşme ile ilgili tedbirler alındı. Şehirler artık dört gruba ayrıldı verilerine göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek diye. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı gruplarına ayrıldı. İstanbul, bu belirlenen gruplara göre Sağlık Bakanlığı'nca turuncu grubunda yer aldı. Pazar günü yine kısıtlama var cumartesi günü artık iyileşme var. Yeme içmemekanlarımızla ilgili saat 07.00 ile 19.00 arasında içeride yüzde 50 kapasite, eğer dışarısı varsa dışarıda oturmak zorunda, onun da yarısı geçerli. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Polis bölgemizde 75 bin, jandarma bölgemizde bin 600 işletmemiz var. Yani 77 bin civarında çok büyük bir sayı. Bunlar bizim hizmetimizde, hayatımızın en önemli hizmet sunucuları, onlar bizsiz biz onlarsız yapamayız." ifadelerini kullandı.



Vali Yerlikaya şöyle konuştu: "Şunu söylemek istiyoruz şehrimize; önlemler bizim için, biz önlemleri kendi hanemizde, kendi şahsımızda, mahallemizde ilçemizde, şehrimizde samimi uygularsak biz bundan kurutulacağız. Buna yürekten inanıyorum. Biz söylerken belki usandınız, bağışlayın ama şu maske, mesafe ve temizliği kendi vücudumuzda, kendi sağlığımızı koruyacağız. Samimiyetiyle yaptığımız, taviz vermediğimiz andan itibaren göreceksiniz ki hedefimiz olan mavi kategoriye gelmek hiç de zor olmayacak." diye konuştu.