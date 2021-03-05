Vali Yerlikaya: İstanbul’u mavi yapana kadar alanlardayız

Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya tarihi köftecilerin bulunduğu bölgede HES kodunu göstererek mekanlara girdi. Restoranların girişinde ve içerisinde bulunan pandemi uyarılarına dikkat çeken Yerlikaya, genelgede belirtilen yüzde 50 kapasite ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Yerlikaya restoranlarda müşterilerle de sohbet etti. Yerlikaya yemek yiyen bir çiftin yanına giderek "Biz İstanbul'un maviye dönmesini istiyoruz. Sloganımız denizi gibi mavi İstanbul görmek istiyoruz" dedi. Yemek yiyen müşteriler ise "Hepimiz hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız" dedi.



Denetimin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Kademeli normalleşme. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulumuzun öneri ile tavsiyeleriyle alınan bu kararla şehirler dört risk grubuna ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrıldı. Durumlar renkle ayrıldı. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak ayrıldı. Bu dört gruba göre Kasım sonundan itibaren uygulanan yarı zamanlı kısıtlama ve bunlarla ilgili kurallar da artık edinmiş olduğumuz salgınla mücadeledeki kazanımlarımıza göre yeniden şekillendirildi. Zor günlerden bu noktalara geldik.





Tekrardan o zor günlerimize dönmek istemiyoruz. Hep birlikte başardığımız sabırla, anlayışla geldiğimiz bu noktayı korumak, daha ileriye gitmesini istemiyoruz. Hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz" dedi.



Vali Yerlikaya açıklamasının devamında "İçişleri Bakanlığımız genelge yayınladı. Bu genelgeyle birlikte bugüne kadar 1 yılı tamamladığımız salgınla mücadelede denetimlerde de yeni bir anlayış, yeni bir ruhla sahaya çıkıyoruz. Dinamik denetleme dediğimiz bu denetlemede gördüğümüzün altına inmemek için Vali, İBB Başkanı, ilçe belediye başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız, meslek odalarımız, bu noktadaki derneklerimiz, meslek odalarımız, hep birlikte hemşerilerimize söz söylemek değil onlarla beraber sevinci yaşamak istiyoruz. Müşteri biraz önce 'Burada oturarak yemek yemeyi özlemişiz' diyor. Aynı zamanda işletme sahibi de çok özledi" diye konuştu. Vali Yerlikaya, konuşmasına ek olarak İstanbul'da 44 bin görevli personelin sahada olduğunu ifade etti.



BAKAN VE YARDIMCILARI TÜRKİYE'Yİ MAVİYE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ALANLARA ÇIKTI



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise açıklamasında "Bu salgın belasından kurtulmak için başta İstanbul'umuz olmak üzere 81 ilimizi haritada mavi olarak gösterebilmemiz için en temel üç kuraldan, temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen riayet edip tüm işyerlerinde çalıştığımız ortamlarda, bulunduğumuz mekanlarda üç kurala riayeti harfiyen yerine getirirsek en kısa zamanda bütün ülkemizi maviye dönüştürebiliriz. Bizler İçişleri Bakanlığı olarak yeni dönemde, yeni bir denetim sistemine başladık. Dinamik denetim sistemi, 7/24 esaslı bir denetim sistemdir. Birbirimize oto kontrol yapacağız" ifadelerini kullandı. Denetimlere katılan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ise "Sektör olarak biz kurallara riayet edersek tamamen açılacağız ve maviye döneceğiz. Valiliğimizin büyük katkısı var. Devletimizin koyduğu bütün kanun ve hükümlere uyarsak en kısa zamanda maviye döneceğimize inanıyorum" dedi.