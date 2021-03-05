Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da 6-7 Mart Cumartesi Pazar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalara ilişkin yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bu kararlar hayata geçirilirken, sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller ise düşük, orta, yüksek riskli şehirler haritasına göre belli oldu. İstanbul'da yarın sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı sorusu da bugün en çok merak edilen konulardan birisi haline geldi. 6-7 Mart Cumartesi ve Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın yasak var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu risk haritasına göre netlik kazandı.

İSTANBUL'DA YARIN (CUMARTESİ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar da belli oldu. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'ından gelen verilere göre düşük ve yüksek riskli illeri açıklarken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller netlik kazandı. İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalara ilişkin yeni bir genelge yayınlandı.