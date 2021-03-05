Yüreğimize ateş düştü: 11 şehit 2 yaralı

Bitlis'ten dün gelen acı haber Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Edinilen bilgiye göre, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın aralarında yer aldığı 13 askerin bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter dün 13.55'te Bingöl'den Bitlis'e gitmek için kalkış yaptı. 30 dakika sonra, Bitlis'in Tatvan ilçesinin kuzeybatısında bulunan ve yoğun sisin etkili olduğu Şentepe-Rahvandüzü bölgesine ulaşan helikopterle irtibat kesildi. Jandarma ekipleri, Bitlis-Tatvan Karayolu yakınlarında helikopterin enkazına ulaştı. 9 asker olay yerinde şehit olurken, yaralı 4 asker hastaneye kaldırıldı. Ancak 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen 11 askerimizin isimleri şöyle: Korgeneral Osman Erbaş, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Kr. Plt. Yzb. Gökhan Uysal, Kr. Plt. Yzb. Tayfun Kureş, Topçu Asb. Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz, Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Demir, Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer Umulu, Tekns. Kd. Çvş. Şükrü Karadirek, P. Uzm. Çvş. Tolga Demirci ve Uzm. Çvş. Hakan Gül. Yaralı 2 askerin tedavisi ise sürüyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ardından, Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanlığı'na geçti. Olay yerinde incelemelerin bugün başlayacağını belirten Akar, "İlk bilgilere göre, kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.Bu arada olay yerine yardıma giden Çekmece Köyü sakinlerinden Davut Bikeç, "Bir yaralı helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. Diğerinin yanına gittim. Ceketimi çıkararak üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Bulunduğu yerden çıkardık" dedi.