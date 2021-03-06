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3 ay sonra Cuimartesi günü yollarda trafik oluştu

Koronavirüs kapsamında uygulanan haftasonu kısıtlamasında Cumartesi günü serbest bırakılınca vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek kendilerini dışarı attılar.  3 ay sonra Cumartesi günü  kaldırılan kısıtlama sonucu yollarda yüzde 44’a ulaşan trafik oluştu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 13:23 ABONE OL
3 ay sonra Cuimartesi günü yollarda trafik oluştu

İstanbul 3 ay sonra Cumartesi günü kısıtlamasının kaldırılması sonucu yoğunluk yaşadı. Cumartesi gününü kısıtlamasının kalkması sonucu yollar araçlarıyla çıkanlarla dolup taştı. Özellikle TEM ve E-5 otoyollarında trafik yoğunluğu oluştu. TEM'de kısıtlama nedeniyle daha önce yüzde 2 yoğunluk yaşanırken kısıtlamanın cumartesi kalkması sonucu yoğunluk yüzde 44'lara kadar çıktı. Kısıtlamanın kalkması ve havanın güzel olması nedeniyle vatandaşlar kendi otomobilleriyle yollara çıkarak yoğunluk oluşturdular. Kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlarda hafta sonunu yeşil alanlara akın ettiler.

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3 ay sonra Cuimartesi günü yollarda trafik oluştu
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