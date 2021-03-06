3 ay sonra Cuimartesi günü yollarda trafik oluştu

İstanbul 3 ay sonra Cumartesi günü kısıtlamasının kaldırılması sonucu yoğunluk yaşadı. Cumartesi gününü kısıtlamasının kalkması sonucu yollar araçlarıyla çıkanlarla dolup taştı. Özellikle TEM ve E-5 otoyollarında trafik yoğunluğu oluştu. TEM'de kısıtlama nedeniyle daha önce yüzde 2 yoğunluk yaşanırken kısıtlamanın cumartesi kalkması sonucu yoğunluk yüzde 44'lara kadar çıktı. Kısıtlamanın kalkması ve havanın güzel olması nedeniyle vatandaşlar kendi otomobilleriyle yollara çıkarak yoğunluk oluşturdular. Kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlarda hafta sonunu yeşil alanlara akın ettiler.