ABD’deki FETÖ propagandasına Bursa’dan cevap

ABD'de FETÖ terör örgütü uzantısı olan Silenced Turkey imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" propagandasına tepki gösteren Bursa'daki Belediyeler, şehrin dört bir yanında bulunan ışıklı tabelaları LOVE Erdoğan yazılarıyla donattı.

ABD'ye kaçan terör örgütü FETÖ militanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin karalama kampanyasına Bursa'dan tepki yağdı. Merkez Yıldırım İlçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cülerin New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna yazdırdığı çirkin ifadelere yine reklam panosu ile karşılık verdi.

KENTİN TÜM IŞIKLI TABELALARINA YANSITILDI



FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumunun, New York Time Square'de yer alan reklam panolarındaki 'Stop Erdoğan' yazısına karşılık olarak şehrin en işlek caddesindeki LED ekranlara "Love Erdoğan" yazısı yansıttıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Onlar Türkiye'nin ufkunu karartmak için çirkin söz ve eylemlere girişecek, biz ise her zaman doğruyu söyleyeceğiz. Hainlerin karşısında olmak bir şereftir. Allah şahit ki biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz" dedi. Başkan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarında da yayınlandı. Paylaşım, takipçilerinden de büyük beğeni aldı.