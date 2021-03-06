AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Ayasofya Camii'nden başlayan bu yürüyüş bitmeyecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbullu gençleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı kılmaya dün davet etmiş, "Sevgili gençler, İstanbullu kardeşlerim; yarın sabah namazında Ayasofya Camii'nde buluşalım mı?" demişti. Sabah namazında gençlerle bir araya gelen Kabaktepe, sonrasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı kılan gençlere çorba ikramında bulunmuştu.

"GENÇLERİN BU YÜRÜYÜŞÜYLE 2053'Ü DE ALACAĞIZ ALLAH'IN İZNİYLE!"

Kabaktape, bugün sosyal medya hesabından "Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'nde bizleri buluşturan Rabbime hamdolsun... 2023 ve 2024 tamam inşallah!" dedikten sonra Ayasofya'da gençlerle buluşma anını gösteren görüntüleri paylaştı. Kabaktepe, ayrıca "Ayasofya Camii'nden başlayan bu yürüyüş bitmeyecek. 2023 tamam, 2024 de tamam! Gençlerin bu yürüyüşüyle 2053'ü de alacağız Allah'ın izniyle! We Love Erdogan" ifadelerini kullandı.