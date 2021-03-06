Ankara-Eskişehir yolunda korkunç kaza! Can pazarı yaşandı

Sivrihisar yolunda seyir halinde olan bir otomobil, lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarparak karayolunun ortasında durdu. Bu sırada kazayı gören bir başka otomobil sürücü kaza yerini geçer geçmez durarak zincirleme kazaların yaşanmaması için yola reflektör koymak istedi. Aynı istikamette seyreden ve kazayı fark ederek duran bir tır sürücüsü de yaralılara yardım etmek için durdu. Tam bu sırada kaza yerine yaklaşan bir başka tır, yapılan tüm ışıklandırma ve ikazlara rağmen iki otomobile ve diğer TIR'a çarparak dudu.

ORTADAN KAYBOLDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan tır sürücüsünün durumuna bakmak isteyen diğer sürücüler TIR'ın şoförünü bir türlü bulamadı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ortadan kaybolan tır sürücüsü ise aranıyor.