Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs haftalık vaka sayıları.. İstanbul'da haritanın rengi kırmızıya döner mi?





İSTANBUL'DA HARİTANIN RENGİ KIRMIZIYA DÖNER Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı vaka haritasına göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'da önceki haftaya göre vakalar arttı. Peki İstanbul'un risk haritasının rengi kırmızıya döner mi?

A Haber canlı yayınına konuk olan Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Taner Demirer, merak edilen soruya yanıt verdi.

Taner Demirer, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle sosyal mesafe ve maske hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmamız gerekiyor. Havalar soğuk, kapalı yerlerden uzak durmalıyız. Dün Brezilya'da mutant virüsün bir günde 2 bin kişiyi öldürdüğünü gördük. Bulaş hızının ve ölüm oranlarının arttığını gördük. Belki Karadeniz Bölgesi'nde de bir mutant virüsle karşılaşmış olabiliriz.Çünkü vakalar Karadeniz Bölgesi'nde arttı. Bence bakanlığın burada özellikle bir genom çalışması yapması gerekiyor. Ciddi bir kapanma gerekiyor.

Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de de ciddi vaka artışı söz konusu. Bu aşamada tedbirler gevşetilecekse bile aşı oranının yüzde 25'i geçmesi gerekiyor.

"ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE 2 HAFTALIK TAM KAPANMA UYGULANMALI"

Kalabalık yerlerde çift maske kullanımı bence önemli. Benim önerim Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ve kapanma uygulanması lazım. Aksi takdirde buradaki vilayetlerde vaka sayısının azalması beklenemez. Vilayetler arası gidiş gelişin azaltılması lazım. Karadeniz'de kapanmanın uygulanması lazım.

AŞILAMA ORANINI YÜZDE 25'E ÇIKARMAMIZ LAZIM

Bizim planlamamızı aşı oranlarına göre yapmamız lazım. Nüfusun yüzde 12'sini yarıladık. Mavi ülke konumundayız. Tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu olunca aşılama oranlarını yüzde 25'e çıkarmamız lazım.

Tedbirlerin gevşetilmesi konusunun tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Kırmızı iller için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.