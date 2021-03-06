Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs haftalık vaka sayıları.. İstanbul'da haritanın rengi kırmızıya döner mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştığı haritada, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki veriler yer aldı.
Buna göre 100 bin nüfusta en yüksek vaka görülen ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon oldu. En az vaka görülen iller sıralaması ile Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olarak oluştu. Samsun'da 100 bin nüfusta 348,36 vaka görülürken, Hakkari'de 100 bin nüfusta 5,35 vaka görüldü. İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" ifadesini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz.
Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz."
ANKARA'DA ARTIŞ
Bakan Koca'nın paylaştığı il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritada birçok ilde olduğu gibi Başkent Ankara'da yaşanan artış da dikkat çekti. Ankara'da 20-26 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 39,84'ken, 27 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan güncel haritada 54,83'e yükseldi. Ankara'nın çevresindeki illerin birçoğunda da benzer şekilde vaka sayıları arttı.
İZMİR'DE ARTIŞ VAR!
Sağlık Bakanlığı, illerin 27 Şubat-5 Mart tarihlerine ait haftalık ortalama koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca paylaşımında, "Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerine yer verirken, İzmir'de haftalık ortalama vaka sayısı 53.42'den 66.47'ye yükseldi.
İSTANBUL'DA HARİTANIN RENGİ KIRMIZIYA DÖNER Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı vaka haritasına göre; İstanbul, İzmir ve Ankara'da önceki haftaya göre vakalar arttı. Peki İstanbul'un risk haritasının rengi kırmızıya döner mi?
A Haber canlı yayınına konuk olan Tıbbı Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Taner Demirer, merak edilen soruya yanıt verdi.
Taner Demirer, şu ifadeleri kullandı:
Özellikle sosyal mesafe ve maske hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durmamız gerekiyor. Havalar soğuk, kapalı yerlerden uzak durmalıyız. Dün Brezilya'da mutant virüsün bir günde 2 bin kişiyi öldürdüğünü gördük. Bulaş hızının ve ölüm oranlarının arttığını gördük. Belki Karadeniz Bölgesi'nde de bir mutant virüsle karşılaşmış olabiliriz.Çünkü vakalar Karadeniz Bölgesi'nde arttı. Bence bakanlığın burada özellikle bir genom çalışması yapması gerekiyor. Ciddi bir kapanma gerekiyor.
Bunun yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de de ciddi vaka artışı söz konusu. Bu aşamada tedbirler gevşetilecekse bile aşı oranının yüzde 25'i geçmesi gerekiyor.
"ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE 2 HAFTALIK TAM KAPANMA UYGULANMALI"
Kalabalık yerlerde çift maske kullanımı bence önemli. Benim önerim Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ve kapanma uygulanması lazım. Aksi takdirde buradaki vilayetlerde vaka sayısının azalması beklenemez. Vilayetler arası gidiş gelişin azaltılması lazım. Karadeniz'de kapanmanın uygulanması lazım.
AŞILAMA ORANINI YÜZDE 25'E ÇIKARMAMIZ LAZIM
Bizim planlamamızı aşı oranlarına göre yapmamız lazım. Nüfusun yüzde 12'sini yarıladık. Mavi ülke konumundayız. Tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu olunca aşılama oranlarını yüzde 25'e çıkarmamız lazım.
Tedbirlerin gevşetilmesi konusunun tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Kırmızı iller için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor.