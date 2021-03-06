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Başkan Sarı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gül’ün cenaze törenine katıldı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenaze töreni katıldı.

FERHAT LAP FERHAT LAP
Giriş Tarihi: 6.3.2021 17:34 ABONE OL
Başkan Sarı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gül’ün cenaze törenine katıldı

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, dün askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi. Şehit Gül için Doğantepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Sarı'nın yanı sıra, şehidin annesi Gülüzar Gül, eşi Fadime Gül, şehidin çocukları Caner (17) ve Ceren Gül (14), şehidin 2 kardeşi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı. Şehit babası Dursun Gül'ün ise daha önce vefat ettiği belirtildi. Törende şehit Gül'ün eşi Fadime Gül ile çocukları Caner ve Ceren tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülüzar Gül ise tabutun önünde bulunan fotoğrafına sarılarak ağladı. Doğantepe Köyü Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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Başkan Sarı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gül’ün cenaze törenine katıldı
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