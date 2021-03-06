Batman'da teröre karşı tek ses! "Kahrolsun PKK"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce kişinin katılımıyla 'teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Batman Park önünde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak Atatürk parkına kadar yürüyüş düzenledi.

Teröre karşı lanet okunan yürüyüşte şehit öğretmenler arasında sembol isim olan ve yine eli kanlı terör örgütü tarafından katledilen şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafları eşliğinde Batmanlılar PKK'ya karşı tek ses oldu. Terör örgütü PKK'nın kökünü kazınmasını isteyen binlerce Batmanlı, vatan savunmasında şahadete ulaşan kahramanlara rahmet diledi.





"Şehitlere Saygı Teröre Lanet 'yürüyüşünde konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkan Yardımcısı Dila Doğu, bir Kürt kızı olarak bütün Kürtler adına "PKK kahrolsun" diyerek bölücü terör örgütünü lanetledi. Doğu, "Gün teröre karşı bir olma günüdür! Aklını ve vicdanını bölücü terör örgütlerine teslim etmeyen ve şehitlerimizin acısını yüreğinde hisseden, kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ, kahrolsun bütün terör örgütleri demek için bu alanı dolduran kıymetli Batmanlı hemşerilerimize teşekkür ederim. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum; Ankaralı, Adanalı, Sakaryalı vatanını ne kadar çok seviyorsa, Batmanlılar olarak bizler de vatanımızı en az onlar kadar çok seviyoruz. İzmirli, Osmaniyeli, Edirneli teröre ne kadar lanet ediyorsa, Batmanlılar olarak bizlerde en az onlar kadar ve aslında onlardan bile daha çok lanet ediyoruz. Buradan bir Kürt kızı olarak, bütün Kürt kardeşlerim adına söylüyorum, PKK kahrolsun" dedi.