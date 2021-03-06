Deniz’de FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada ankesör ve büfe hatlarıyla mahrem abileriyle irtibat kuran 9'u subay ve astsubay, 30'u daha önce ilişiği kesilen askeri öğrenci ile 1 mahrem imamın da aralarında bulunduğu 40 örgüt üyesi deşifre edildi. 40 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Diğer taraftan örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında asker şahıslarla ilgilenen 13 sivil imama yönelik İstanbul'da operasyon yapıldı. 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 17-25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp, ByLock kayıtları olduğu belirlendi.