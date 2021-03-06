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Dünyanın dört bir yanından taziye mesajı

ANKARA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Letonya Başbakan Yardımcısı Artis Pabriks, ile Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur; kazanın ardından taziye dileklerini iletti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter'dan Türkçe paylaşımla taziyelerini bildirdi. Malta, Arnavutluk, Azerbaycan, İngiltere, Gürcistan, KKTC, Libya, İsveç ve Venezuela dışişleri bakanları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf taziye mesajları paylaştı. ABD, İngiltere Kosova, Almanya, İran, Pakistan, İtalya, Kanada, Macaristan büyükelçilikleri taziye mesajı yayımladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de başsağlığı dileğinde bulundular.
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Dünyanın dört bir yanından taziye mesajı
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