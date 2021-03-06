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’ye finansal destek veren 9 şüpheli tutuklandı

’ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen ve merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’nde sorguları yapılan 9 şüpheli mahkemece tutuklandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 6.3.2021 13:28 ABONE OL
FETÖ’ye finansal destek veren 9 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde çalıştıkları ve farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları tespit edilen 40 şüpheli gözaltı kararı verilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. 28 şüpheliden 19'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye getirilen 9 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ’ye finansal destek veren 9 şüpheli tutuklandı
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