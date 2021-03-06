Hendek’te Kaymakam eşliğinde Dinamik Denetim yapıldı

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde geniş kapsamlı yapılan dinamik denetimlere ilçe kaymakamı Halil İbrahim Acır bizzat katıldı. Sürücüler ve yolcuları uyaran Kaymakam Acır, "El birliği ile Pandemi'yi yeneceğiz" dedi.

Sakarya'da Pandemi Seferberliği'nin sıkı uygulandığı Hendek İlçesi'nde hendek İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş ve çok sayıda ekip katıldı. İlçe girişinde ve çıkışında denetim yapan ekipler Pandemi kurallarına uygun önlemler aldıktan sonra araç sürücülerini kontrol etti. Temizlik-Maske-Mesafe (TMM) kurallarını denetleyen ekipler, kurallara uyar araç sürücüleri ile yolcularına teşekkür ettikten sonra yolcu etti.

Hendek Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi girişinde yapılan denetimlere bizzat katılan Hendek İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Acır ekiplerin durdurduğu araç sürücülerini Koronavirüs kurallarına uyması konusunda uyardı. Sakarya'nın Pandemi Türkiye Haritası'nda 'kırmızı' renkte olduğunu ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından il genelinde başlatılan 'Pandemi Seferberliği'ni anımsatan Kaymakam Acır,"Hepimiz kurallara uyarsak Pandemi'yi el birliğiyle yeneriz" dedi.

İlçe merkezinde olduğu gibi ilçenin kırsal kesimlerinde de denetimlerin sürdüğünü anımsatan Kaymakam Acır, "Koronavirüs ile bütün dünya mücadele ederken, hepimize düşen görev bilim insanlarının önderliğinde önlem ve tedbirlere uymamızdır. Bun anlamda Temizlik-Maske-Mesafe kurallarının yanı sıra mutlaka ev gezmeleri, taziyeler, cenazelerle ilgili konulan kurallara da uyalım. Kimse unutmasın ki eğer sen yok isen bir kişi eksiğiz" dedi.