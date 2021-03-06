İstanbul Cumartesi serbestliği ile ürkütücü görüntü verdi

Kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu cumartesi günü kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte İstanbullular meydanlara akın etti. Taksim Meydanı'nda bulunan dönercilerde pandemi kuralları unutuldu. İstiklal Caddesi'nde ise insan yoğunluğu yaşandı. Caddedeki lokantalar HES kodu kontrol etmeden müşteri kabul etti. Polis ekiplerinin kontrolleri de yetersiz kaldı.





EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Kadameli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde Koronavirüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlamasının kaldırılması ile İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü. Kısıtlama günlerinde yolların ve meydanların boş kaldığı İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Kısıtlama öncesi haftasonu kalabalık olan yerlerden biri olan Eminönü ve Galata Köprüsü kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi günü ile birlikte yeniden hareketlendi. Öğle saatlerinden itibaren insan ve araç trafiğinin arttı.



CADDEBOSTAN SAHİLİNDE KISITLAMASIZ İLK CUMARTESİ YOGUNLUĞU YAŞANDI



Kadıkoy, Caddebostan Sahili'nde kısıtlamaların kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde yoğunluk oluştu. Sahile akın eden İstanbullular, yürüyüş yaptı, çocuklar parkta oynadı. Bazı çocuklar parklarda oyun oynarken bazıları ise sahil şeridinde bisiklete bindi. Öte yandan yanlarında sandalye getiren bazı kişiler de Marmara Denizi'ne karşı çay içti.





BOĞAZ KENARINA AKIN ETTİLER, TRAFİK KİLİTLENDİ



İstanbul'da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumelihisarı da nasibini aldı. Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. İstanbul Boğazı'nın sahil şeridinde trafik adeta kilitlenme noktasına geldi.

BELGRAD ORMANI'NDA AYLAR SONRA PİKNİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknik yapmak ve ailesiyle vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk şaşırttı.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Belgrad Ormanı uzun süredir hafta sonları sessizliğe bürünmüştü. 1 Mart'tan itibaren İstanbul'da Cumartesi günü sokağa çıkmak kısıtlamasının kaldırılmasıyla Belgrad Ormanı yeniden eski kalabalık günlerine döndü. Evde oturmaktan sıkılan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Piknik ve spor yapmak veya temiz hava almak için ormana akın eden vatandaşlar doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.