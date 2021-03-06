İstanbul’da sıkı denetim! Yüzlerce araç tek tek arandı

İstanbul Emniyeti, Esenyurt ve Fatih merkezli beş ilçede denetim uygulaması gerçekleştirdi. 12 saat boyunca kuş uçurtmayan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, bin 259 kişinin GBT sorgulamasını yaparken 746 araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında iki ruhsatsız silah ve 77 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken hakkında arama kararı bulunan 4 firari de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde denetim uygulaması başlattı. Birçok alanda kontrol noktaları oluşturan polis, 12 saat boyunca deyim yerindeyse kuş uçurtmadı. Bin 259 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 255'i motosiklet toplam 746 aracın da şaşi numaraları kontrol edilip detaylı arama çalışmaları gerçekleştirildi.

SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE YAKALANDI



Denetimler kapsamında, toplamda 77 gram uyuşturucu madde, iki adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait altı adet mermi ele geçirilirken, sahte sürücü belgesiyle yakalanan bir şoföre de cezai işlem uygulandı.

DÖRT FİRARİ YAKALANDI



Yapılan GBT kontrolleri sırasında hakkında arama kararı bulunduğu tespit edilen dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.