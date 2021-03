Jandarmadan dinamik denetim

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Jandarma Asayiş Timleri, Otoyol Trafik Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri (Huzur Timleri), Motosikletli Trafik Timleri (Hızır Timleri), Jandarma Trafik Timleri, Jandarma Komando Timleri ve Havalimanı Koruma Birlikleri ile toplam (4518) Jandarma personelin katılımıyla, sorumluluk sahasının her noktasında koronavirüs denetimlerine devam ediyor.



KAHVALTI MEKANLARINA AĞIRLIK VERİLDİ



Denetimlere katılan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kahvaltı mekanları başta olmak üzere kafe ve restoran gibi işletmelerde işyeri sahipleri ve vatandaşlarımıza koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Koranavirüs salgının önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlarda belirtilen hususlar ile sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığının da kontrolü yapıldı, yüzde 50 kapasite ile çalışmaları konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; içerisinde bulunduğumuz "Kontrollü Normalleşme" döneminde, koronavirüsle mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi maksadıyla, bütün birimlerin katılımıyla her alanda "SAĞLIĞIMIZ İÇİN, HEPİMİZ İÇİN" parolasıyla "YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİNAMİK DENETİMLER" in aralıksız sürdürüleceği belirtildi.



Bu kapsamda dinamik denetim faaliyetlerinin uygulanmasına 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şekilde devam edileceği öğrenildi.