Kadın il başkanından kadınlar günü ziyareti

Başkan İba, ilk olarak "erkek mesleği" algısını yıkarak Edirne Yeni Sanayi Sitesinde oto lastik tamirciliği yapan Remziye Cankıran'ı işletmesinde ziyaret ederek, kadınlar gününü kutladı ve çiçek verdi.

Remziye Cankıran'ın tüm kadınlara iyi bir rol model olduğunu aktaran İba, kadınların her meslekte ve her işte farkı yarattıklarını söyledi. Kadınlar hangi alanda ne iş yaparsa yapsınlar her daim takdir ettiklerini ifade eden Başkan İba, "Kadın elinin değdiği her yerde, güzelliği de beraber görüyoruz" dedi. Cankıran, İba'ya mesleği hakkında bilgi vererek yaşadığı zorlukları anlattı.

"HAK ETTİKLERİ YERİ ALMALARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ardından Başkan İba, Edirne'de gerçekleştirilen Üretimde Kadın Girişimciler Yarışması'nda mansiyon ödününü alan Gülcan Yetim'in kadınlar gününü kutladı. Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Yetim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üreten kadınlara destek vermek ve Kadın Kooperatiflerini güçlendirmenin en önemli hedeflerinden olduğunu aktaran Başkan İba, "Güçlü Türkiye hedeflerimize kendine güvenen güçlü kadınlarımızın gayretiyle ulaşacağız. Kadınlarımızı her alanda sonuna kadar destekliyoruz. Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayat içerisinde hak ettikleri yeri almaları için daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

Cafer Çolpan İş Merkezi'nde faaliyet gösteren kadın esnafları ziyaret eden İba, tüm kadınların gününü kutladı. Başkan İba "Sessiz Direksiyon" projesi ile Trakya'da bir ilki gerçekleştiren ziyaret etti.

'Sessiz Direksiyon' projesi ile Trakya genelinde bir ilk olarak işitme engelli bireylerin "B" sınıfı ehliyet almalarını sağlayan kursa ziyaret sırasında firma sahibi Nurten Ülfiye Özkan'a başarılar diledi.

İşitme engelli bireylerin ehliyet alabilmesi amacıyla "Sessiz Direksiyon" projesini hayata geçiren Yeni Özkanlar Sürücü Kursu'nun örnek bir işe imza attığını ifade eden İba, "Çok başarılı bir çalışma. Bu projenin Edirne'mizde olması çok gurur verici bir olay. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞAN KADIN SAYISI ARTACAK"

Başkan İba, kentin en önemli sivil mimari örneklerinden olan Tarihi Dumlu Konağı'nın restorasyonunda gönüllü olarak çalışan mesleğinin hakkını sonuna kadar veren ve Edirnekari ustası olma yolunda azimle ilerleyen Ezgi Kamar'ın kadınlar gününü kutlayarak, tüm kadınlara örnek olduğunu söyledi. İba, başarılı kadınlar sayesinde çalışan kadınların sayısının artacağını belirterek, "Türk toplumunda kadının yeri bir başkadır, kadın en önemli değerdir. Kadınlarımız artık toplumun her noktasında erkekler kadar, hatta erkeklerden daha başarılı olacaklarını göstermişlerdir. Bizler de kadınlarımızla yan yana, omuz omuza kentimizi güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İba, Edirne'nin tek kadın muhtarı olan Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay'ı yerinde ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

KADIN ÇİFTÇİLER UNUTULMADI

Oğulpaşa köyündeki kadın çiftçiler ve beraberindekiler ile bir araya gelen Başkan İba, emekçi kadınların gününü kutlayarak çiçek verdi. Çiftçilerin dertlerini ve sıkıntılarını dinleyen Belgin İba, kadınların evinde eş, kardeş, annelik görevi yanında, her türlü fedakarlıkla eşiyle tarlada ve ahırında tarımın her alanında ve diğer iş kollarında da üreterek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Emeği ile toprağı bereketli kılan, fedakâr üretici kadınların her zaman yanında olduklarını aktaran İba, şunları söyledi: "Kadın varsa bereket vardır. Bizler, şimdiye kadar olduğu gibi kadın çiftçilerimize destek olmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kadınların her alanda var olmasını ve geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayacak projeleri ortaya koyarak, güzel bir yaşam sürmelerine katkı sağlamış olacağız."

EĞLENCE YERİNE İŞYERLERİNDE ZİYARET

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bu sene daha anlamlı olması nedeniyle eğlence programları yerine emekçi kadınları işlerinin başında ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan İba, "Kadınlarımızın iş hayatında giderek daha fazla yer alması, güçlendiren bir gelişme olmuştur. Kadınların iş gücüne katılma oranı AK Parti döneminde ciddi artış göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz reformlar ile kadınlarımızın meselelerinin çözümü kavuşturmak ve kadınları hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldık, imkanları sağladık. Bundan sonra da 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız" diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaretlere AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve il yönetim kurulu kadın üyeleri katıldı.