"Kadınlar toplumun direğidir"

Kadınların haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Özülkü, "Doğumdan ölüme her anda varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın bir günü değil her günü kutlu olsun. Bende bir kadınım kadınlarımız bizim başımızın tacıdır, toplumuzun direğidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) veda hutbesinde "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim", Yine Bir hadislerinde "Cennet Anaların ayakları altındadır," demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.