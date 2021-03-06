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"Kadınlar toplumun direğidir"

Büyükşehir ve Seyhan Belediye Meclis Üyesi , dolayısıyla mesaj yayınlayarak, “AK Parti olarak Kadın Kolları teşkilatımız dünyanın en büyük kadın siyasi kadrosuna sahip. Cumhurbaşkanımıza, kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıcı birçok projelere imza atarak bizleri onurlandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 6.3.2021 13:24 ABONE OL
Kadınlar toplumun direğidir

Kadınların haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Özülkü, "Doğumdan ölüme her anda varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın bir günü değil her günü kutlu olsun. Bende bir kadınım kadınlarımız bizim başımızın tacıdır, toplumuzun direğidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) veda hutbesinde "Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim", Yine Bir hadislerinde "Cennet Anaların ayakları altındadır," demiştir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.

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"Kadınlar toplumun direğidir"
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