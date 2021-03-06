Kahramanlara veda

Bingöl'den Bitlis'e giden Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 10 askerimiz önceki gün şehit olmuştu, 2 askerimiz ise yaralanmıştı.







Şehitler için dün ilk önce Elazığ'da, ardından Ankara'da Ahmet Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakiben devlet töreni yapıldı. Törene, şehitlerin aileleri, yakınları ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan katıldı.







GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Cenaze namazının ardından şehitlerden Korgeneral Osman Erbaş (59), Albay Şentürk Aydınyer (49), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34), Yüzbaşı Gökhan Uysal ve Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36) Ankara'da kılınan cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45), Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (40), Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir memleketlerinde defnedilecek.



YARALI ASKERLERİN DURUMU İYİ

Helikopter kazasında yaralanan Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavisi devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da cenaze töreni sonrası yaptığı açıklamada yaralı askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZİN ŞAHİTLİĞİNE MUHTACIZ

Başkan Erdoğan, ardından kahramanlık öyküleri bırakan Korgeneral Erbaş için "Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazı bir insandı ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, Hakk'a uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki; Rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Şimdi, 11 şehidimizi Hakk'a uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Hocamızın da ifade ettiği gibi, 'Biz şehitlerimizin tezkiyesine (şahitliğine) muhtacız.' Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi, Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin kârı değil.

Türkiye şehitlerini uğurluyor: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

İLK İNCELEME: KAZANIN NEDENİ ANİ HAVA DEĞİŞİMİ

Milli Savunma Bakanlığı, helikopter kazasıyla ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

şu şekilde: "Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir. Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir." ANKARA



'ÜŞÜMESİN DİYE CEKETİMİ VERDİM'

Helikopter kazasında, olay yerine ulaşarak 2 yaralı askeri kurtaran Çekmece köylüleri, o anları SABAH'a anlattı. Davut Bikeç, "Olay yerine vardığımızda 2 yaralıyı fark ettim. Birini etrafındaki karı kazıyarak çıkardım. Ağzındaki karı temizledim. Üşümesin diye ceketimi üzerine sardım. Sonra diğer askeri çıkardım. Onlara yardım etmem bir şereftir" dedi.Meral YILDIZ-Ceren KURTYE