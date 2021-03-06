Karanlık Oda yine kumpas peşinde! Yalanlanan olayı doğruymuş gibi servis etti

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan tarihi Divanhane'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yıkılacağını ileri süren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama ecdad mirasını yıkmada ısrarcı" demişti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YALANLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu'nu iddiaları hakkında açıklama yapmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi dâhilinde bulunan Eski Karakol Binası hakkındaki yıkım iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu belirtmiş, rekonstrüksiyon çalışmaları yapıldığını söylemişti.

GÖKSU: "AK PARTİ TARİHİ YIKMAZ, İNŞA EDER"



Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da İBB Başkanı İmamoğlu'nun yalana başvurduğunu söyleyerek tepki göstermişti: "İBB Başkanı, yine algı ve yalana başvurmuş Divanhane'de yapılan işlem yıkım değil Rekonstrüksiyon (yeniden yapım)'dur. 1950'li yıllarda yapılan eklemelerle betonarmeye dönüştürülen eseri, en özgün haliyle ihya ediyoruz. AK Parti tarihi yıkmaz, inşa eder. Buna milletimiz şahittir..."

KABAKTEPE: "ECDAT YADİGÂRI DİVANHANE'NİN YIKIMI SÖZ KONUSU DEĞİL"



İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki göstererek şunları söylemişti: "İBB Başkanı yine en iyi bildiği şeyi yapıyor, yalan söylüyor... Ecdat yadigârı Divanhane'nin yıkımı söz konusu değil. Yapılan eklemelerle betonarme yapıya dönüştürülen Nizamiye Binası özgün haliyle ihya ediliyor. Koruma Kurulu'nun da onayladığı projeyle ecdat mirası korunacak."

ODA TV "DİVANHANE YIKILIYOR" YALANINI SÜRDÜRDÜ

ODA TV ise yetkili birimlerce gerçekler dün açıklandığı halde bugün "İktidar bir Osmanlı mirasını daha yıkıyor" başlığıyla bir yalan habere imza attı. ODA TV'nin haberinin girişinde, "İstanbul'un önemli bir tarihi mirası, Koruma Kurulu onaylı yol genişletme çalışması nedeniyle yok oluyor.

Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Eski Karakolu'nun yıkımına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) itirazları, iptal başvurusu ve projeye gerekçe gösterilen yol güzergâhını değiştirmesine rağmen devam ediliyor" ifadelerine yer verildi.

İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI MAHİR POLAT YALANI TEKRARLADI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın yalan beyanlarına ODA TV haberinde yer verirken, Polat da İBB Başkanı İmamoğlu'nun yalanını tekrarladı. ODA TV'nin haberinde Polat,"Modern dünyanın hiçbir yerinde yol yapılıyor diye tarihi binalar yıkılmaz. Burası eşsiz bir değer ama yıkılma işlemi ile karşı karşıyayız. Tarihi alanda yol genişletme çalışması olduğu gerekçesiyle tarihi binanın yıkılma kararı verilmiş bulunuyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Buradaki binaya vurulan her darbenin bir eski eser suçu olduğunu ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan tarihi Divanhane hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi dâhilinde bulunan Eski Karakol Binası hakkındaki yıkım iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapıldığını açıklamıştı.