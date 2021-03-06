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şehidi toprağa verildi

Giriş Tarihi: 6.3.2021 ABONE OL
Kırıkkale şehidi toprağa verildi
Şehit Ömer Umulu dün memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Evli ve 6 yaşında Eslem Evra, 9 yaşında Ahmet Aras ve 15 yaşında Abdullah Arda isimli üç çocuğu bulunan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası eşliğinde Merkez Nur Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak bir süre gözyaşı döktü. Çocukları da gözyaşları içerisinde babalarının tabutuna sarılırken eşi ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Umulu, gözyaşları içinde Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi. Hakan GÖKKAYA/SABAH
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Kırıkkale şehidi toprağa verildi
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