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Kod adı HES

Pandemi Türkiye Haritası’nda rengi Kırmızı olan ’da denetimler il genelinde büyük bir yoğunluk ile sürüyor. Aylar sonra ilk kez Cumartesi günü çarşıya çıkan vatandaşlara HES sorgulaması yapan ekipler, halkın yoğun olduğu yerlerde maske denetimi de yapıyor.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 6.3.2021 16:39 ABONE OL
Kod adı HES

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Pandemi Türkiye Haritası'nın açıklamasıyla ülke genelindeki 17 kırmızı renkli il arasında bulunan Sakarya'da Pandemi Seferberliği il genelinde çok yönlü olarak sürdürülüyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin bizzat online ve sahada takip ettiği çalışmalar kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerde ekipler Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına başladı.

TMM UYGULAMASI

Tıpkı Genel Bilgi Toplama (GBT) yapar gibi vatandaşlar HES uygulaması yapan polis, il genelinde yaya gezerek çalışmasını sürdürüyor. Halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan çalışmaların yarı sıra trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yapıyor. Araçları tek, tek durduran polis ekipleri HES kodu ile Temizlik-Maske-Mesafe (TMM) çalışması yapıyor.

CEZA YAĞDI AMA

Yapılan bunca çalışma ve emeğe rağmen halen Koronavirüs tedbir ve kurallarına uymayanlar hakkında ise ekipler ilgili maddelerden yasal işlem yapıyor. Tam 13 hafta boyunca yapılan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kuralları uymana, sokağa çıkan ve maske, sosyal mesafe ve temizlik önlemlerine uymayan yüzlerce kişi hakkında para cezası uygulandı. Öte yandan 13 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması sonunda ilk kez Cumartesi günü sokağa çıkma izni olan Sakaryalılar sokaklara atkın etti.

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Kod adı HES
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