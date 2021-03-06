Kontrolü kaybetti inşaat alanına uçtu 2 kişi öldü

Bursa'da içinde iki kişinin olduğu seyir halindeki otomobil bir fabrika inşaatının temel alanına uçtu. Sürücü 24 yaşındaki Ercan Aslan olay yerinde, yanındaki 23 yaşındaki Halime Tosun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde 16 AFM 146 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ercan Aslan (24), aniden otomobilin kontrolünü kaybederek fabrika inşaatının temel alanına uçtu. Büyük bir gürültü duyan fabrika bekçileri hemen olay yerine koştu. Temel alanında hurdaya dönmüş bir otomobil gören bekçiler durumu Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Diğer yandan kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi araçtan güçlükle çıkarabildi. Sürücü Ercan Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralı olduğu belirlenen Halime Tosun'u ise yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Halime Tosun da kurtarılamadı. İki kişinin canına mal olan kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.