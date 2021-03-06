Kültürpark rant için betona gömülüyor! Kültürpark Platformu belediyeyi protesto etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde geçtiğimiz günlerde kabul edilen Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı'na tepki gösteren EGEÇEP ve Kültürpark Platformu üyeleri, kent içinde önemli bir yeşil dokuya sahip Kültürpark'ın rant için betona gömüldüğünü belirterek İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Meclisi'nden oybirliğiyle geçmişti. Şehir Plancıları İzmir Şubesi'nin ardından EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) ve Kültürpark Platformu üyeleri de bu plana karşı çıktı. İzmir'de önemli bir yeşil dokuya sahip Kültürpark için kabul edilen plan EGEÇEP ve Kültürpark Platformu üyeleri tarafından protesto edildi. Kent içinde önemli bir yeşil dokuya sahip Kültürpark'ın rant için betona gömüldüğünü belirten vatandaşlar İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

BELEDİYE KENT SUÇU İŞLİYOR

Eylemde basın açıklamasını okuyan Kültürpark Platformu Üyesi Yasemin Sağlam, eylemcilerle birlikte taleplerini içeren dilekçeyi koruma kurulu yetkilisine verdiler. Vatandaşlar , "Belediye Meclisi kentimizde bir kent suçu işlenmesini onayladı ama kurul üyelerinin bunu durdurma fırsatı var" çağrısında bulundu. Söz konusu planın, yapılan bilimsel çalışmalara rağmen hem plan özelliği, hem de koruma sıfatını taşımadığı belirtilirken, basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Plan önerisi Meclis'inden geçti. Koruma Kurulu'na sunulmak üzere imza ve çoğaltılma aşamasında. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kültürpark'a ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi, hiçbir temele oturmayan, korumayan ve plan olmayan, eksiklerle dolu bu metin olarak ortaya çıktı.

Metinde yer alan yoğun yapılaşma talebi Kültürpark'ın, kentin ve bizlerin aklına, kalbine, anılarına kalbine hançer gibi saplandı. Bu metin şu anda İzmir 1 Nolu Koruma Kurulu'nun önünde duruyor. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi, plan önerisinde mutabık değiliz. İtirazlarımızın yer aldığı dilekçelerimizi, mesleki ve bilimsel formasyonları ile bu yanlışa engel olacaklarına ilişkin inancımızla Koruma Kurulu üyelerine, erkenden iletmek üzere toplandık. Bu planı hazırlayanlar ve onaylayanlar bizleri, İzmirlileri hiçbir şey bilmeyen rahatlıkla ikna edilebilecek, kandırılabilecek, Kültürpark'ın gerçeklerinden uzak kişiler güruhu mu sanıyorlar?"

KAÇ KAT OLACAĞI BELLİ OLMAYAN YAPI

Kültürpark Platformu Üyesi Yasemin Sağlam, "Plan olmayan planda yıkılacağı belirtilen Odalar Birliği Pavyonu ile Celal Atik Spor Salonu'nun toplam zemini 9 bin 175 metrekare iken, yerine 12 bin metrekare temel alanı olan kaç kat yüksekliği olacağı belli olmayan bir yapı ile 6 bin metrekare spor salonu toplam 18 bin metrekarelik inşaat öngörülmektedir. Bunu önerebilmek, yapılaşmayı artırmanın önünü açmak için de 420 dönümlük parkta olmayan bir yaklaşım ile "tescilli ve korunan yapıları" hariçte tutacak yüzde 5 emsal hesaplaması yapıldı. Sonra da yeşil alanı artırıyoruz, betonu azaltıyoruz deniyor. Ayrıca, yönetsel eksiklikler, tanımsız bırakılmış alanlar, yaptırılan altlık çalışmaları ile çelişen kararlar, plan notlarına bırakılan işlerle dolu "korumayan ve planlamayan" bir çalışma yapılmıştır. Tüm bu yanlışları kabul etmemiz mümkün değildir. İzmir halkı da, planın hazırlık toplantılarına katıldığı ve sözde "mutabık" oldukları söylenen TMMOB'a bağlı Odalar da bu hata, eksik ve çarpıtmalar içeren bu metni kabul etmeyecektir" dedi.