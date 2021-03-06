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Reklam panoları bu görselle doldu: 'Love Erdoğan'

'da reklam panolarına, 'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı. Gazisomanpaşa Belediye Başkanı tarafından başlatılan akıma birçok belediye başkanı ve siyasetçi destek vererek sosyal medya hesaplarından ‘love Erdogan’ görsellerini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 6.3.2021 11:27 ABONE OL
Reklam panoları bu görselle doldu: 'Love Erdoğan'

Gaziosmanpaşa'nın farklı noktalarında bulunan reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta sosyal medya hesabından "Gaziosmanpaşa'dan tüm dünyaya selam olsun" diyerek Love Erdoğan ilanlarının yer aldığı görselleri paylaştı.



FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın başlattığı akıma birçok siyasetçi hainlerin ilanlarına karşı sosyal medya hesaplarında 'Love Erdoğan' yazılı görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Reklam panoları bu görselle doldu: 'Love Erdoğan'
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