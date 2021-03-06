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’da süpürgeler yola yayıldı

Adapazarı’nda döner geçitte bir çekicinin arkasındaki römork devrilince her yer süpürge oldu.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 6.3.2021 15:35 ABONE OL
Sakarya’da süpürgeler yola yayıldı

Adapazarı'nda döner geçitte bir çekicinin arkasındaki römork devrilince her yer süpürge oldu.

Kaza, Adapazarı Tekeler mahallesi Kuzey terminali kavşağında yaşandı. Güneşler Mahallesi yönünden gelen bir çekici arkasında bulunan römork döner kavşakta bir anda devrildi. Römork içinde bulunan süpürgelerin yola yayıldığı o anlarda başka araç döner geçit içinde bulunmaması kazanın daha da büyümesine neden olmadı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis gerekli önlemleri aldıktan sonra yolu trafiğe açtı.

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Sakarya’da süpürgeler yola yayıldı
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