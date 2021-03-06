SON DAKİKA: Bakan Kurum açıkladı! Kentsel dönüşüm için 3 yeni model

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşümle ilgili 3 önemli modelin geliştirildiği bilgisi geldi. Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası AŞ'nin kentsel dönüşüm için tüm alanları kapsayan güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm olmak üzere 3 ana finansman modeli geliştirdiğini bildirdi.

Kurum, yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm seferberliğinin "Afetlere Hazır Türkiye" vizyonu doğrultusunda 81 il ve 922 ilçede tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

6.7 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM DEPREME KARŞI DAYANIKSIZ

Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon bağımsız bölümün depreme karşı dayanıksız olduğuna ve bunların 1,5 milyonunun da acil olarak dönüşmesi gerektiğine dikkati çeken Kurum, bu gerçek çerçevesinde yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleriyle devam edilen kentsel dönüşüm seferberliğinde hedefin her yıl 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu vurguladı.

Kurum, 2012'de başlayan kentsel dönüşüm seferberliğinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak sağlıklı ve güvenli konutları vatandaşlara teslim ettiklerini açıkladı. Bu süreçte kentsel dönüşümün kolaylaştırılması için birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini anımsatan Kurum, yapı kayıt belgesi alınan yapıların güçlendirilmesinin önünü açtıklarını aktardı.

KDV ORANI YÜZDE 18'DEN 1'E İNDİRİLDİ

Konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlar için mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdiklerini belirten Kurum, binasını dönüştürecek hak sahibi her bir vatandaşın bankalardan kullanacağı krediyi de 125 bin liradan 200 bin liraya ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselttiklerini, bina güçlendirme kredisini ise 50 bin liradan 80 bin liraya çıkardıklarını anlattı.