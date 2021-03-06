Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Prof. Dr. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı. Prof. Dr. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptırdığı Kovid 19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşallah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 6, 2021