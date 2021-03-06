Son dakika: Korgeneral Osman Paşa'yı ablası Hüsniye Korana SABAH'a anlattı! Babası şehit paşaya böyle seslenirmiş...





'BİZ GENELKURMAY BAŞKANI OLMASINI BEKLİYORDUK'

Erbaş'ın çocukluk arkadaşı ve doğduğu köyün muhtarı olan Mustafa Kurt ise, şehit Erbaş'ın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu. Kurt, Erbaş'ın doğduğu iki katlı tarihi evi de gösterdi.

BABACANLIĞI VE BEYEFENDİLİĞİYLE HALKIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Bitlis'teki helikopter kazasında 10 askeriyle birlikte şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, başta Elazığ olmak üzere bölge halkının gönlünde taht kurmuştu. Geçen yıl Ocak ayında Elazığ'daki depremden etkilenen depremzedeler için askerleri seferber etmiş, yaralıları hastanelerde ziyaret edip, sohbet etmişti. Şehit korgeneral görev yaptığı Elazığ ve sorumluluk bölgesinde 'Osman Paşa' olarak anılıyordu. Aslen Yozgatlı olan şehit Korgeneral Erbaş, bölgedeki şehit aileleriyle de yakından ilgileniyordu. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Çok çalışkan, cana yakın, gayretli, beyefendi, değerli bir paşamızdı" dedi. Şehit Korgeneral Erbaş, şehit ailelerini hiç yalnız bırakmaz, onları sık sık ziyaret ederdi. Erbaş, ikinci çocuğunu dünyaya getiren şehit eşi Ceylan Özkur'u hastanede ziyaret etmişti. 2016'da şehit düşen Uzm. Çvş. Muammer Faruk'un eşi Ayşegül Salgar da Osman Paşa için "Eşim şehit olduktan sonra yanımızdan hiç ayrılmadı. Bir baba gibiydi bize. Daha geçen hafta ziyaretimize gelmişti" diye konuştu. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, Haftanin'deki Pençe harekâtları ile Suriye'deki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında aktif rol alarak teröre ağır darbe vurdu.