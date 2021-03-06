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: Sağlık Bakanı 'dan 'Eve dönün' çağrısı! İstiklal'de ürküten kalabalık...

haberine göre; Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde Megakent İstanbul'da sokaklar, caddeler, parklar, işletmeler, sahiller doldu taştı. Özellikle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde ürküten kalabalıklar oluştu. Sağlık Bakanı gelişmeleri yakından takip ederken sık sık uyarılarda bulundu. Bakan Koca, saat 16.00 civarında 'Eve dönün' çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 6.3.2021 17:20 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eve dönün' çağrısı! İstiklal'de ürküten kalabalık...

Yeni Kontrollü Normalleşme döneminin ilk hafta sonuna kısıtlamasız girildi. Cumartesi günü kaldırılan kısıtlama sonrası vatandaşlar caddeleri, sahilleri, sokakları, kafeleri, restoranları, kısacası her yeri doldurdu. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri de İstiklal Caddesi oldu. İstiklal'den gelen görüntüler ürküttü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan sık sık uyarılarda bulunurken, saat 16.00'da 'Eve dönün' çağrısı yaptı. İşte kısıtlamasız ilk cumartesi gününde yaşananlar...

İSTANBUL'DA TRAFİK YÜZDE 80'İ AŞTI

Kısıtlamasız cumarteside sokaklara akın eden vatandaşlar, araçları ile de trafiği kilitledi. Evinde kısıtlanamayan vatandaşlar, trafikte araçlarında kısıtlandı. Kentte ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 80'i aşarak hafta içini aratmadı.

SAHİLLER, PARKLAR, KAFELER DOLDU

İstanbullular kısıtlamanın kaldırılmasını fırsata çevirirken, sahillere akın etti. Havanın serin olması nedeniyle bazı vatandaşlar AVM'leri ve kafeleri tercih etti. İstanbul'un her noktaasında kitlesel kalabalıklar oluştu.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTTÜ

İstanbulluların bugün en yoğun olarak tercih ettiği yer İstiklal Caddesi oldu. Pandemi öncesi dönemleri aratmayan kalabalık ürküttü. Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, mekanlarda da bazı kurallar ihlal edildi.

BAKAN KOCA'DAN 'EVE DÖNÜN' ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sık sık çağrılarda bulundu. Bakan Koca, "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım. Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz." paylaşımlarında bulundu.

Bakan Koca son olarak eve dönün çağrısında bulundu. Koca, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eve dönün' çağrısı! İstiklal'de ürküten kalabalık...
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