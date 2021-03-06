Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eve dönün' çağrısı! İstiklal'de ürküten kalabalık...

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTTÜ

İstanbulluların bugün en yoğun olarak tercih ettiği yer İstiklal Caddesi oldu. Pandemi öncesi dönemleri aratmayan kalabalık ürküttü. Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, mekanlarda da bazı kurallar ihlal edildi.