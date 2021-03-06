Son dakika: Tapu memurundan skandal hareket! 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan tapu müdürlüğünde görevli olan bir tapu memurunun emlakçıya başkasına ait bir kişinin tapu ve kişisel bilgilerini verdiği ortaya çıktı. Bayrampaşa'da emlakçılık yapan 47 yaşındaki S.E., tapu müdürlüğünde memur olan E.K.'dan daha önce ev satmak için görüştüğü M.Y.'nin kişisel bilgilerini istedi.

SİSTEMDEN SORGU YAPIP BİLGİLERİ EMLAKÇIYA VERDİ



Arkadaşının isteğini yerine getiren E.K., Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kullandığı TAKBİS sisteminden M.Y.'yi sorgulayarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını ve kişisel bilgilerinin olduğu tapu kaydı ile fotoğrafını S.E.'ye verdi. Genç kadın aldığı bilgilerle M.Y.'ye ulaşınca genç adam kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini tespit edip emlakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

TAPU MEMURU İTİRAF ETTİ



Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı araştırmada M.Y.'ye ait kişisel bilgilerin Bayrampaşa Tapu Müdürlüğünde görevli memur E.K.'nın sisteme giriş yaparak kişisel bilgilere ulaştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.K., söz konusu sorgulamayı kendisinin yaptığını ve emlakçı S.E.'ye gönderdiğini itiraf etti. Genç adam ifadesinin devamında sorgulama yapmasını S.E.'nin istediğini, satış yapacağı için haciz olup olmadığını merak ettiğini ve bu nedenle gönderdiğini ancak fotoğraf göndermediğini anlattı.

KAPORA ALAMAYINCA BİLGİLERİNİ SORGULATTI



İfadesine başvurulan emlakçı S.E., ise söz konusu ikametin satışıyla kendisinin ilgilendiğini kişisel bilgilerine baktığı M.Y.'yi birkaç kez konutta gezdirdiğini ancak kapora almadığını ve daha sonra ev sahibi tarafından evin M.Y.'ye satıldığını öğrenince tapu müdürlüğündeki arkadaşından bilgileri istediğini ifade etti.

6 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda tapu memuru E.K., ve emlakçı S.E., hakkında 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 2 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.