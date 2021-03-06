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Son dakika: Vali Yerlikaya’dan halkına ve esnafına uyarı

Valisi , kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 6.3.2021 10:51 Son Güncelleme: 6.3.2021 11:05 ABONE OL
Son dakika: Vali Yerlikaya’dan İstanbul halkına ve esnafına uyarı

Vali Yerlikaya mesajında ise şunları söyledi: "Günaydın sevgili İstanbullular; Salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs ''yorulmak nedir bilmiyor." Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek. 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik.

Son dakika: Vali Yerlikaya’dan istanbul halkına ve esnafına uyarı | Video


İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşehrilerim, biliyorsunuz ki değişmez kural; gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için; HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!"

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Son dakika: Vali Yerlikaya’dan İstanbul halkına ve esnafına uyarı
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