İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, Muş ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin kimlikleri; karıştıkları kundaklama olaylarında, olay yerlerinden elde edilen DNA örnekleriyle tespit edilmişti. Olay yerlerinde bulunan bir eldiven ve kar maskesinden elde edilen ter ve tükürük örnekleriyle kimlikleri belirlenen ve gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ter ve tükürük örneklerinden yakalanmışlardı! 5’i tutuklandı!