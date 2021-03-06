TÜGVA’dan Cumhuriyet’e yalanlama

Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberi daha yalan çıktı. Gazetenin dünkü manşetinde yer alan dolandırıcılık şebekesinin beyin takımındaki isimlerden Soner Çokyiğit'in Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticisi olduğu iddiası TÜGVA tarafından yalanlandı. TÜGVA'dan yapılan açıklamada, adı geçen kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak TÜGVA ile hiçbir bağının olmadığı belirtilerek, "Geçmişte gönüllü olarak vakfımızda bulunmuş biri üzerinden vakfımız ön plana çıkarılmak istenmektedir. Daha önce çok sayıda yalan haberden ötürü defalarca tekzip yayınlamak zorunda kalan bu aciz habercilik anlayışı hakkında gerekli hukuki işlemi başlattığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.