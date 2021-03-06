Vali Tuncay Sonel dostu Osman Erbaş Paşa'yı anlattı: Güzel adamdı, kahramandı! İçimiz yandı, gözümüzden yaşlar aktı...

Türkiye'nin yüreğine kor bir ateş gibi düşen Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker arasında Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Erbaş, görev yaptığı her ilde vatandaşın ve askerin kalbine dokunmayı başarmıştı. Erbaş ile birlikte 3 yıl görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel anlattı. Vali Sonel de Erbaş'ı duygulandıran sözlerle anlattı.
"GÜZEL ADAMDI..."
SABAH'a konuşan Vali Sonel, şehadete yürüyen dostu Korgeneral Osman Erbaş'ı şu sözlerle anlattı:
Birlikte çalıştığımız vatan, bayrak,millet sevgisi çok yüksek, ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli komutanlarımızdan biriydi. Güzel adamdı... Ekibimizin olmazsa olmazlarındandı...
"DOSTTU, KAHRAMANDI"
Cumhurbaşkanımızın bize verdiği güçle ve İçişleri Bakanı'mızın destekleri ile terör ile anılan Tunceli huzur şehri haline geldi. Kahraman güvenlik güçlerimiz kahramanlıklar gösterdi. Osman Paşamız da her an yanımızdaydı. Dosttu ve kahramandı.Türkiye sevdalısıydı...
"İÇİMİZ YANDI GÖZÜMÜZDEN YAŞLAR AKTI"
Mahiyetindeki Mehmetçiklerimize, şehit ailelerimize,gazilerimize kendi ailesi gibi kendi gözü gibi bakardı. Vefalıydı, tam bir halk adamıydı. Devletine sadakatla bağlıydı. Güzel adamdı. Hakikaten içimiz yandı, gözümüzden yaşlar aktı.
Kıymetli Osman Paşa'ma ve Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerine, sevdiklerine,Aziz Milletimize,Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı iki yaralı kahramanımıza da Allah'tan şifa diliyorum.