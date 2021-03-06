Vali Tuncay Sonel dostu Osman Erbaş Paşa'yı anlattı: Güzel adamdı, kahramandı! İçimiz yandı, gözümüzden yaşlar aktı...

Türkiye'nin yüreğine kor bir ateş gibi düşen Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker arasında Korgeneral Osman Erbaş da vardı. Erbaş, görev yaptığı her ilde vatandaşın ve askerin kalbine dokunmayı başarmıştı. Erbaş ile birlikte 3 yıl görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel anlattı. Vali Sonel de Erbaş'ı duygulandıran sözlerle anlattı.