Vatan sizlere minnettar

Bitlis'in Tatvan İlçesinde Kara Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırımına uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Helikopterin düştüğü bölgede bulunan köylüler ise olay yerine vararak yaralıları kurtardı. 2 askeri kurtaran köylüler ise SABAH'a o anları anlattı.

Ülke olarak Bitlis'te yaşanan helikopter kazasından dolayı yasa boğulduk. Bitlis'in Tatvan ilçesinde içinde 13 askerin olduğu helikopter kazasında 11 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralı olarak kurtarıldı. Kara Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırımına uğraması sonucu şehit haberleri herkesi yasa boğarken, 2 askeri kurtaran köylüler, SABAH'a o anları anlattı.

YARALI ASKER ÜŞÜMESİN DİYE CEKETİNİ ÇIKARIP SARDI



Olay yerine ilk varan ve 2 askeri yaralı olarak kurtaran Davut Bikeç o anları SABAH'a anlattı. Olay yaşandığı sırada evde olduğunu belirten Bikeç, saat 14:30 sıralarında bir ses duyduklarını söyledi. Bikeç, "Sesin hemen ardından oğlum koşarak eve geldi ve helikopterin düştüğünü söyledi. Bizde hemen toplanıp olay yerine gittik. Olay yerine vardığımızda şehitleri gördük. Gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Olay yerine vardığımda 2 yaralıyı fark ettim. Birisini etrafındaki karı kazıyarak çıkardım. Ağzında kar vardı hemen temizledim. Sonra yardım ederek onu oradan çıkardım. Sonra ceketimi çıkarıp hemen üzerini sardım üzümesin diye" dedi.

ONLARA YARDIMCI OLMAM BENİM İÇİN BİR ŞEREFTİR



Diğer yaralı askerle de ilgilendiğini söyleyen Bikeç, "Daha sonra diğer askere yöneldim. Onun da kolu kara sıkışmıştı. Onu da çıkardım. Devamında sağlık ekipleri geldi ve alıp hastaneye yetiştirdiler. Benim orada olmam ve onlara yardımcı olmam benim için bir şereftir. Bizler vatanımızı seviyoruz. Şehitlere Allah rahmet eylesin. Acımız büyük" dedi.

HELİKOPTER EVE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI



Olayın ilk görgü tanığı olan Abdulsamet Bikeç isimli lise öğrencisi de, korkunç bir ses duyduklarını ve sesi duyar duymaz babasına haber verdiğini söyledi. Bikeç, "Sesi duyar duymaz babamlara haber verdik ve devamında olay yerine koştuk. Hatta helikopter düşmeden birkaç saniye önce eve çarpmamak için manevra yaparak düşmüş. Olay yerine vardığımızda helikopterin parçalanmış halini gördüm. Köyde kim var kim yok herkes oradaydı ve arama kurtarma için herkes seferber olmuştu." ifadelerini kullandı.

HERKES CANLA BAŞLA KOŞTURDU



Saat 14:30 sıralarında olayın yaşandığını ifade eden köy sakinlerinden Sabri Demirönal, "Sesin olduğu bölgeye vardığımızda helikopter enkazını gördük. Sonra askerler de geldi. 4 kişiyi gördük yaralı olarak. Diğerleri şehit olmuştu. Olay yerinde ne kadar köylü varsa hepsi arama kurtarmaya katıldı. Canla başla herkes koşturdu şehit ve yaralılar için." Dedi.