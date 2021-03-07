Fahrettin Koca’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Çin'den gelen aşıya ilişkin gerçek dışı açıklamalarına sert yanıt verdi. Twitter'dan "83 milyonun hakkı adına" başlıklı bir açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: "Çin ile aramızda kesinlikle 'bedava aşı' anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor? İlişkilerin bozulması, tedarikin zorlaşması milletin aleyhine ama siyaseten kendi lehine mi olacak? Bu tutumun bedelini aşı sırası bekleyenler öderse bunu kendi vicdanına nasıl izah edecek. Vatandaşlarımıza kullanılacak aşıların tedarikini riske atmak yerine, sorumlu davranmaya davet ediyorum. Türkiye'nin iki ordusu var. Biri ülkeyi, biri 83 milyonun sağlığını koruyor. İkisi de siyasi çıkar amaçlı ithamlarla yıpratılmaya gelmez."