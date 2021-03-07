FETÖ kumpasının emniyet ayağında 63 şüpheli var

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile dönemin Ankara özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim-savcı hakkında iddianame hazırlamıştı. Tuğtekin'in 88 yıla kadar, Görüşen'in 22 yıla kadar, Bilgili'nin ise bu davada 2 yıla hapsi istenmişti. Görüşen, FETÖ'nün MİT Başkanı Hakan Fidan'ı tutuklamaya çalıştığı 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin soruşturmanın Ankara ayağında da rol almıştı. Sanıklardan Mustafa Bilgili ise aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kozmik Odasına girmeye çalışan FETÖ'cü savcıydı.



(ÖMER ZEREN)

KUMPASIN EMNİYET AYAĞI

Emniyet Müdürleri Orhan Özdemir ve Ömer Zeren'e yönelik komplonun yargı ayağına ilişkin soruşturma tamamlanırken, FETÖ kumpasının emniyet ayağında yer alanlara ilişkin de savcılık ayrıca soruşturma yürütüyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, kumpasın emniyet ayağına ilişkin soruşturmada, 63 emniyet mensubu şüpheli olarak yer alıyor. Özdemir ve Zeren'in suç duyuruları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bugüne kadar 9 savcı değiştiği belirlendi.

168 SAYFALIK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Soruşturmanın şikayetçilerinden Ömer Zeren'in avukatlarınca savcılığa 168 sayfalık şikayet dilekçesi verildiği öğrenildi.

Şüphelilere "FETÖ üyeliği, görevi kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, haksız arama, gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" suçlamaları yöneltiliyor.



Soruşturma dosyasında, emniyet ve yargıdaki FETÖ ekibinin 2010 yılında Kayseri merkezli yürüttüğü ihale yolsuzluğu soruşturmasıyla Orhan Özdemir ve Ömer Zeren'ni tasfiye etmek istediği, bununla da yetinmeyen FETÖ'cülerin Özdemir ve Zeren'i PKK terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalıştığı belirtiliyor.



(ORHAN ÖZDEMİR)