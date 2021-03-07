FETÖ’cülere inat ‘Love Erdoğan’

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda FETÖ'cü bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen "Stop Erdoğan" ilanına Türkiye'nin dört bir yanından tepki geldi. Birçok belediye, ilan panolarında 'Love Erdoğan' sözüne yer verirken sosyal medyada da birçok isim 'Love Erdoğan' paylaşımı yaptı. İşte tepkilerden bazıları:İstanbul Gaziosmanpaşa'daki reklam panolarında, "Love Erdoğan" ilanına yer verildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta sosyal medya hesabından "Gaziosmanpaşa'dan tüm dünyaya selam olsun" diyerek görselleri paylaştı.Erzurum Palandöken Belediyesi de led ekranlara taşıdığı "Love Erdoğan" görseliyle FETÖ'cülerin saldırısına cevap verdi. "Erzurum'un zirvesi Palandöken'den Milletin Adamına" notuyla görselleri paylaşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Ezelden ebede Cumhurbaşkanımızın yanında, Palandöken gibi dimdik duracağız" paylaşımı yaptı.Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nin ilçedeki tüm led ekranlara yansıttığı 'Love Erdoğan' görseli sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki bu kutlu yürüyüş devam edecektir" dedi.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla kentteki led ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi. Güler, "Ordu'dan tüm dünyaya selam olsun" paylaşımında bulundu.New York'taki skandala bir tepki de Çorum'dan geldi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla kentteki tüm led ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.New York'taki Times Meydanı'nda dijital ekranında "Love Erdogan" yazılı kamyonet dolaştırıldı. Ekranda Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alırken, hoparlörlerden Dombra çalındı.